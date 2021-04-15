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Microsoft выпустила обновление Windows 7

Lenta.ru
55 минут назад
Признанная устаревшей Windows 7 получила обновление. Об этом сообщает издание Softpedia.
Microsoft выпустила обновление Windows 7
Фото: ReutersReuters
Апдейт KB5001335 включает в себя как патчи безопасности, так и минорные обновления операционной системы. В частности, ряд из них устраняет определенные ошибки в ОС. Например, одно из выпущенных исправлений касалось непосредственно российских пользователей. Апдейт решает баг, из-за которого в системе демонстрировалось неправильное время в часовом поясе города Волгограда.
Также в апдейте нашли исправление ошибки получения накопительных обновлений для пользователей платных корпоративных версий Windows 7. Выпущенный патч устранил неполадку, при котором получение обновления заканчивалось бесконечным циклом загрузки пакетов с серверов Microsoft.
По словам журналистов, обновление получат только корпоративные пользователи ОС, которые по тем или иным причинам не имеют возможности обновиться до актуальной версии Windows 10. По оценке авторов, Windows 7 до сих пор используют примерно на 20 процентах компьютеров в мире.
В декабре 2019 года представители Microsoft заявили, что бизнес-пользователи Windows 7 продолжат получать обновления ОС в течение трех лет. Поддержка операционной системы для остальных пользователей была прекращена 14 января 2020 года.
Наука и техника,Интернет,Microsoft,
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