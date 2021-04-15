В Египте найдены легендарные тысячелетние изумрудные копи

Международная команда археологов получила новые прямые свидетельства того, что во времена Древнего Рима в Восточной египетской пустыне шла активная добыча изумрудов в специально разработанных рудниках.

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Как сообщает EurekAlert, раскопки были проведены на территории римско-византийского поселения Монс Смарагдус, которое, как предполагают ученые, играло важную роль в хорошо выстроенной сети добычи изумрудов.

Этот регион известен изумрудными рудниками римской эпохи. Дело в том, что они были описаны еще такими авторами, как Плиний Старший и Клавдий Птолемей. То есть письменные упоминания о них появились чуть менее 2000 лет назад.

Примечательно, что в какой-то момент времени эти рудники фактически исчезли из истории. И только в XIX веке они были заново открыты французским минералогом Фредериком Кайо. А вот археологи впервые добрались до них лишь в 1990-е годы.

Именно тогда данная местность была впервые обследована, после чего стартовали первые раскопки. Затем работы вновь надолго были остановлены. Следующие раскопки прошли в 2018 и 2020 годах. О результатах этих работ и рассказывают исследователи в своей научной статье.

Они пишут, что им удалось найти и раскопать три древних здания. Одно из них ученые условно назвали административным. Вероятно, в нем располагался храм, активно использовавшийся в период между I и IV-V веками нашей эры.

При раскопках этого здания было обнаружено 19 монет того периода времени, а также другие предметы, указывающие на их ритуальное использование. В частности, были найдены курильницы для сжигания благовоний, а также бронзовые и стеатитовые фигурки.

Второе здание, предположительно, тоже было культовым. Ученые назвали его "Большой храм". Кстати, это вообще одна из наиболее хорошо сохранившихся построек в этом районе. Здесь также были найдены религиозные артефакты, в том числе фрагменты терракотовых скульптур и амулеты.

Это здание, согласно проведенному анализу, активно использовалось в IV-V веках нашей эры. Но ученые не исключают, что построено оно было гораздо раньше, а сам римский храм был возведен на месте более древнего египетского святилища. На это указывают, например, сохранившиеся в здании египетские иероглифы.

Не менее интересным оказалось и третье здание, которое получило условное обозначение "Комплекс шести окон". Оно состоит из двух частей, одна из которых, подвальная, была построена гораздо раньше второй. Именно это здание, по мнению ученых, было напрямую связано с добычей изумрудов.

Вероятно, одна часть этого здания была жилой, видимо, здесь жили рабочие. Вторая часть могла быть складом, где хранились инструменты и добытые материалы.

Что касается самих изумрудных рудников, то ученые попытались идентифицировать и их. Они изучили найденные здесь же подземные сооружения. Это позволило задокументировать несколько мест со следами добычи берилла - минерала, одной из разновидностей которого является изумруд.

Детальный анализ рудников также позволил классифицировать их по типам и определить их возраст. Они действительно относятся к так называемому римскому Египту.

Новые находки говорят о том, что добыча изумрудов в древности была тесно связана с религиозными культами. Вероятно, сам процесс добычи драгоценных камней считался сакральным. Поэтому возле рудников действовало большое количество храмов.