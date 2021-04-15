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Дефицит процессоров продлится до 2022 года

Ferra.ru
2 часа назад
Крупнейший производитель чипсетов TSMC, который делает процессоры для Apple, Qualcomm, AMD и др., предупредил о том, что дефицит компонентов продлится до 2022 года.
Дефицит процессоров продлится до 2022 года
Фото: Ferra.ruFerra.ru
В TSMC рассказали, что спрос на чипы продолжает оставаться высоким. Компания сможет предложить больше мощностей для клиентов только в 2023 году.
Прогнозы TSMC согласуются с предсказаниями нового CEO Intel. Он говорил, что на борьбу с дефицитом может уйти несколько лет. В NVIDIA тоже считают, что спрос будет превышать предложение в течение всего 2021 года.
Стоит отметить, что глобальный дефицит чипов затронул всех — от автопроизводителей до производителей игровых консолей.
В TSMC заявили, что уже закупили новые территории и оборудование и начали строить новые фабрики.
Наука и техника,Qualcomm,Apple,
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