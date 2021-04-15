В Китае найдены древние зеркала для проводов в загробный мир

Более 80 бронзовых зеркал, изготовленных во времена правления империи Хань, около 2000 лет назад, нашли китайские археологи во время раскопок на древнем кладбище. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Фото: China News Service/Zhang Yuan China News Service/Zhang Yuan

Раскопки проводились на кладбище в поселке Гаочжуан провинции Шэньси, где находится более 400 гробниц представителей династии. Ранее там удалось обнаружить множество керамических и бронзовых изделий, но на зеркала ученые наткнулись впервые.

Размер зеркал варьируется от семи до 22 см. Они были расположены рядом с головами и вокруг верхней части тела скелетов. Зеркала находились не только в женских, но и в мужских гробницах — очевидно, и женщины, и мужчины были не против полюбоваться на свое отражение.

Несмотря на возраст, зеркала сохранили отражающую способность. Также на них можно различить множество деталей, в том числе облака и древние иероглифы. Надпись на одном из них можно перевести как «дом процветания». В целом же, надписи отражали ожидания лучшей жизни.