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В Китае найдены древние зеркала для проводов в загробный мир

Газета.Ru
1 час назад
Более 80 бронзовых зеркал, изготовленных во времена правления империи Хань, около 2000 лет назад, нашли китайские археологи во время раскопок на древнем кладбище. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
В Китае найдены древние зеркала для проводов в загробный мир
Фото: China News Service/Zhang YuanChina News Service/Zhang Yuan
Раскопки проводились на кладбище в поселке Гаочжуан провинции Шэньси, где находится более 400 гробниц представителей династии. Ранее там удалось обнаружить множество керамических и бронзовых изделий, но на зеркала ученые наткнулись впервые.
Размер зеркал варьируется от семи до 22 см. Они были расположены рядом с головами и вокруг верхней части тела скелетов. Зеркала находились не только в женских, но и в мужских гробницах — очевидно, и женщины, и мужчины были не против полюбоваться на свое отражение.
Несмотря на возраст, зеркала сохранили отражающую способность. Также на них можно различить множество деталей, в том числе облака и древние иероглифы. Надпись на одном из них можно перевести как «дом процветания». В целом же, надписи отражали ожидания лучшей жизни.
Исследователи отмечают, что на кладбище, очевидно, похоронены представители высшего класса — это объясняет наличие изысканных зеркал в гробницах. Сами же зеркала играли роль ритуального предмета в проводах усопшего в загробный мир.
Наука и техника,Китай,
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