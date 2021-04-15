Российский ученый допустил хроническое течение коронавируса

Ученый подчеркнул, что у таких больных наблюдается хроническая гипоксемия (недостаточное содержание кислорода в крови), а также синдром хронического утомления и эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов) в различных органах тела, в том числе сердце и мозге.