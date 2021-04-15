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Российский ученый допустил хроническое течение коронавируса

BFM.RU
51 минуту назад
Коронавирус может протекать в хронической форме, на это указывают исследования постковидного периода, сообщил академик РАН Александр Чучалин. Он отметил, что встречаются пациенты, переболевшие коронавирусом 2-3 раза, сообщает РИА Новости.
Российский ученый допустил хроническое течение коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ученый подчеркнул, что у таких больных наблюдается хроническая гипоксемия (недостаточное содержание кислорода в крови), а также синдром хронического утомления и эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов) в различных органах тела, в том числе сердце и мозге.
Для подобных пациентов, отметил Чучалин, нужно создавать постковидные диспансеры для реабилитации, по аналогии с диспансерами для страдающих ревматизмом.
Наука и техника,Александр Чучалин,РАН,РИА Новости,
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