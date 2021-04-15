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Сразу две российские компании заявили о создании серверов в космосе

Ferra.ru
4 часа назад
В сети появилась информация о свежей совместной разработке сразу двух российских компаний — RuVDS и Orbital Express. Они подписали договор об экспериментальном запуске и эксплуатации дата-центра на орбите.
Российские компании заявили о создании серверов в космосе
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Ожидается, что спутник-сервер будет запущен на орбиту уже в 2022 году, пишут Ведомости. При этом цена вопроса составит около 75 тыс долларов (5,7 млн рублей). Доставкой космического аппарата в космос займётся ракета-носитель «Союз».
По словам разработчиков, дата-центр сможет принимать и первично обрабатывать информацию с других космических аппаратов. Это позволит фильтровать некачественные снимки из космоса, не отправляя их на Землю. Также в качестве преимущества такого дата-центра называется его безопасность, особенно в вопросе хранения информации.
Наука и техника,Ведомости,
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