Российские компании заявили о создании серверов в космосе

В сети появилась информация о свежей совместной разработке сразу двух российских компаний — RuVDS и Orbital Express. Они подписали договор об экспериментальном запуске и эксплуатации дата-центра на орбите.

По словам разработчиков, дата-центр сможет принимать и первично обрабатывать информацию с других космических аппаратов. Это позволит фильтровать некачественные снимки из космоса, не отправляя их на Землю. Также в качестве преимущества такого дата-центра называется его безопасность, особенно в вопросе хранения информации.