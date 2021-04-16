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Российских космонавтов застрахуют от потери трудоспособности

News.ruиещё 2
18 минут назад
Вопрос предоставления космонавтам страховки от потери трудоспособности прорабатывает Роскосмос. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.
Космонавтов застрахуют от потери трудоспособности
Фото: Roscosmos/Twitter.comRoscosmos/Twitter.com
Ещё одна мера, которую мы прорабатываем, — это страховка от потери трудоспособности, — отметил Овчинников в интервью ТАСС.
Представитель Роскосмоса пояснил, что бывают ситуации, когда человек, несколько лет потративший на подготовку к полёту, в результате проблем со здоровьем покидает отряд космонавтов. Именно в таких случаях и пригодится рассматриваемая страховка.
В 2020 году отряд космонавтов покинул Николай Тихонов, не совершивший ни одного полёта на орбиту. Причиной увольнения стали медицинские показания
В конце февраля 2021 года, опять же по рекомендации врачей, из отряда ушёл Андрей Борисенко, ранее совершивший два полёта в космос.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты — на 70%. По словам первого заместителя гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максима Овчинникова, ежемесячная зарплата космонавтов после повышения составит более 500 тысяч рублей, а кандидатов — около 300 тысяч рублей. Об этом писал NEWS.ru.
Наука и техника,Николай Тихонов,Андрей Борисенко,Владимир Путин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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