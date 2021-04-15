В США назвали еще один рекорд Юрия Гагарина

Абсолютный рекорд полета внутри летательного аппарата с двигателем, развившего гиперзвуковую скорость, согласно Popular Mechanics, принадлежит майору Военно-воздушных сил (ВВС) США Уильяму Найту, который 3 октября 1967 года управлял самолетом-ракетопланом X-15A-2 на скорости 7274 километров в час.