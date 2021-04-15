В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В США назвали еще один рекорд Юрия Гагарина

Lenta.ru
1 час назад
Советский космонавт Юрий Гагарин, ставший первым человеком, оказавшимся в космосе, установил и другой невероятный рекорд, пишет американский журнал Popular Mechanics.
В США назвали еще один рекорд Юрия Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Во время своего исторического путешествия Гагарин установил еще один рекорд, став первым человеком, совершившим полет на гиперзвуковой скорости», — напоминает издание.
Журнал отмечает, что космический корабль «Восток-1», внутри которого находился Гагарин, при спуске на Землю превысил скорость в пять чисел Маха. Вторым человеком, совершившим полет на гиперзуковой скорости, издание называет астронавта Алана Шепарда, ставшего первым американцем, достигшим космоса.
Абсолютный рекорд полета внутри летательного аппарата с двигателем, развившего гиперзвуковую скорость, согласно Popular Mechanics, принадлежит майору Военно-воздушных сил (ВВС) США Уильяму Найту, который 3 октября 1967 года управлял самолетом-ракетопланом X-15A-2 на скорости 7274 километров в час.
9 апреля с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», получившим имя первого человека, отправившегося в космос — «Ю.А. Гагарин». Спустя несколько часов космический корабль пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Наука и техника,Алан Шепард,Юрий Гагарин,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители