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В Instagram появится новая функция

Газета.Ruиещё 3
27 минут назад
Пользователи социальной сети Instagram смогут скрывать лайки под своими публикациями. Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери, пишет РИА "Новости".
В Instagram появится новая функция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его", - сказал Моссери.
Он уточнил, что эта функция уже год работает в семи странах, среди которых Канада и Бразилия. Социальная сеть выяснила, что некоторые пользователи предпочитают сохранять лайки, чтобы видеть популярность своих постов.
Ранее социальная сеть Instagram анонсировала новые меры по защите несовершеннолетних при использовании платформы. В частности, для защиты несовершеннолетних от нежелательного общения со взрослыми будет введена функция, запрещающая взрослым пользователям писать личные сообщения подросткам, которые на них не подписаны.
Кроме того, несовершеннолетних будут уведомлять о контакте с взрослым, который проявляет потенциально подозрительное поведение.
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