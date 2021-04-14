В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

СМИ: ОАЭ запустят программу исследования Луны в 2022 году

ТАСС
1 час назад
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят собственную программу исследования Луны в 2022 году, а не в 2024-м, как первоначально планировалось. Об этом в среду сообщает эмиратская газета The National.
ОАЭ запустят программу исследования Луны в 2022 году
Фото: ReutersReuters
Созданный ОАЭ исследовательский лунный модуль должны были доставить на поверхность Луны в 2024 году с целью изучения районов, не охваченных предыдущими научными миссиями. Теперь принято решение, что его доставят при помощи посадочного модуля японской компании Ispace в 2022 году.
Луноход "Рашид" будет оснащен солнечными батареями, системами связи, трехмерными видеокамерами и другими современными приборами.
Таким образом, ОАЭ могут стать четвертой в мире страной и первой из арабских государств, которые развивают лунную программу. Полученные данные и снимки с поверхности естественного спутника Земли будут переданы исследовательским центрам по всему миру.
Программа исследований Луны станет частью космической стратегии ОАЭ. В июле 2020 года страна отправила к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль", 9 февраля она вышла на орбиту Красной планеты. Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Марса, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного.
В 2017 году ОАЭ объявили о проекте по строительству на Марсе мини-города - первого человеческого поселения. Этот проект планируют завершить к 2117 году.
Наука и техника,Объединенные Арабские Эмираты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители