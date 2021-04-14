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Илон Маск провозгласил себя "императором Марса"

Газета.Ru
1 час назад
В биографии Twitter-аккаунта главы SpaceX и Tesla Илона Маска появилась новая запись — миллиардер назвал себя «императором Марса».
Илон Маск провозгласил себя "императором Марса"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Это второе «звание» предпринимателя, которые он выдал себе самостоятельно. Ранее Маск переименовал свою должность гендиректора американского производителя электромобилей Tesla в «Technoking», то есть «технокороля». Финансовый директор компании Зак Киркхорн изменил название своей должности на Master of Coin («Мастер над монетой») по аналогии с вымышленным титулом в книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и сериале «Игра престолов». Новые должности Маска и Киркхорна отражены во всех официальных документах Tesla.
Ранее стало известно, что скоростной туннель компании Маска The Boring Company подвергся резкой критике со стороны прессы и пользователей интернета, так как его презентация оказалась «невпечатляющей».
Наука и техника,Илон Маск,Джордж Мартин,SpaceX,
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