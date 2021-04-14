Британия намерена избавиться от шифрования в WhatsApp

Власти Великобритании давно борются со сквозным шифрованием в мобильных приложениях, поскольку оно затрудняет перехват сообщений злоумышленников. По утверждению британского министра внутренних дел Прити Патель, технология способствует, в том числе и совершению насилия над детьми. ИТ-компании и правозащитники уверяют, что шифрование безопасно и полезно для всех, а не только для преступников.

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До сих пор правительство Её Величества не предпринимало активных действий по данному вопросу, ограничиваясь только словами. Однако, как сообщает Forbes ситуация может измениться уже в ближайшее время.

«Функции с высоким риском»

На прошлой неделе британский исследовательский Центр социальной справедливости опубликовал отчет под названием «Дети в опасности: реакция нашей страны на сексуальное насилие и эксплуатацию детей».

В представленном документе содержатся определенные рекомендации в отношении WhatsApp и схожих платформ.

«Мы бы хотели, чтобы использование сквозного шифрования, без применения соответствующих мер безопасности, стало явным нарушением [в готовящемся законопроекте о безопасности в Интернете]», – говорится в отчёте.

При этом аналитики подчеркнули, что утверждения о преимуществах этой технологии в сфере конфиденциальности данных или предотвращения финансовых преступлений в Интернете неубедительны.

Отчёт наносит своеобразный упреждающий удар по Facebook, руководство которого заявило, что внедрит сквозное шифрование на всех своих платформах.

Однако, если ИТ-гигант попытается сделать это до того, как шифрование станет незаконным в Великобритании, Центр социальной справедливости потребует принятия санкций в отношении компании.

На низком старте

Ожидается, что на мероприятии, организованном Национальным обществом по предупреждению жестокого обращения с детьми (NSPCC), которое состоится на следующей неделе, Прити Пател произнесет речь, в которой выступит против использования сквозного шифрования в приложениях.

NSPCC предложит правительству разработать постановление, направленное на блокировку любых мер, которые затрудняют возможность перехвата сообщений полицией.

Британское правительство уже имеет возможность запретить приложения с шифрованием, в рамках действующего в стране законодательства.

Для этого оно может задействовать такой правовой инструмент как «Уведомление о технических возможностях» (Technical Capability Notice, TCN). Он появился в рамках принятого ранее Закона о следственных полномочиях.

В соответствии с ним британские власти могут потребовать от поставщика услуг удалить электронные средства защиты, включая шифрование. Компании, на которые распространено действие TCN, не имеют права разглашать информацию об этом.