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Опубликовано видео падения метеорита в США

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Метеорит пролетел над городом Уэст-Палм-Бич штата Флорида. Видео падения небесного тела опубликовал репортер CBS News Джей О'Брайен в Twitter.
При этом известно, что в ночь на 13 апреля мимо Земли пролетел астероид 2021 GW4 прошел. Габариты астероида не превышали четырех метров. Опасности для Земли он не представлял.
Другое небесное тело приблизится к Земле в августе 2021 года. Астероид 2016 AJ193 имеет 1374 метра в длину и 403 метра в ширину.
Наука и техника,Видео,CBS,Уэст-Палм-Бич,Соединенные Штаты,
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