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Неприличная голосовая команда в Tesla попала на видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад
Владельцы электрокаров Tesla выложили в сеть видео, на котором голосовой помощник автомобиля реагирует на странную команду. Видео публикует канал «360» со ссылкой на источник в twitter.
На кадрах мы можем увидеть, как один из владельцев Tesla произносит голосовую команду «Open butthole», что в дословном переводе означает «открой задницу», после чего умный автомобиль открывает бардачок.
Как отмечают пользователи сети, неприличная голосовая команда работает не во всех моделях Tesla. Благодаря фразе также можно открыть порт зарядки телефона или багажник. Поэтому владельцам посоветовали не произносить ее, когда автомобиль находится в движении.
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