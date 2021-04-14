Неприличная голосовая команда в Tesla попала на видео

Владельцы электрокаров Tesla выложили в сеть видео, на котором голосовой помощник автомобиля реагирует на странную команду. Видео публикует канал «360» со ссылкой на источник в twitter.

На кадрах мы можем увидеть, как один из владельцев Tesla произносит голосовую команду «Open butthole», что в дословном переводе означает «открой задницу», после чего умный автомобиль открывает бардачок.