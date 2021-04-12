В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

СМИ: Россия построит собственную орбитальную станцию

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Российские власти решили, что страна построит собственную орбитальную станцию, которая станет альтернативой для Международно-космической станции. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на осведомленный источник.
Россия построит собственную орбитальную станцию
Фото: NASANASA
«Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое Владимир Путин проводил из Энгельса», — пишет издание.
Отмечается, что строительство станции РОСС будет начато в ближайшее время. Это будет сделано, чтобы не было большого временной разницы между консервацией российского блока на МКС и созданием новой рабочей площадки.
Источник подчеркнул, что датой консервации российского сегмента на МКС, вероятно, станет 2025 год. Решение властей объясняется изношенностью ряда модулей российского сегмента.
Ранее сообщалось, что благодаря экспериментальным съемкам фильма на МКС, будет разработана ускоренная программа по подготовке к полету, с помощью которой в космос можно будет экстренно отправлять разных специалистов, например, сварщиков.
Наука и техника,Владимир Путин,Московский комсомолец,Россия,
91
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители