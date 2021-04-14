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Samsung анонсировала "самое мощное" устройство Galaxy

ТАСС
1 час назад
Samsung Electronics на предстоящей 28 апреля презентации Galaxy Unpacked представит "самый мощный Galaxy". В распространенном в среду сообщении компании не указано, о каком именно устройстве идет речь. В линейку Galaxy входят смартфоны, планшеты и ноутбуки.
Samsung анонсировала "самое мощное" устройство Galaxy
Фото: EPAEPA
По мнению южнокорейских обозревателей, с высокой степенью вероятности речь идет об обновленных ноутбуках Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, а также Galaxy Book Go, оснащенном самым современным процессором Snapdragon.
Эксперты указывают, что это будет первый раз в истории, когда Samsung проведет мировую презентацию персональных компьютеров собственного производства. Отмечается, что компания таким образом намерена увеличить продажи этих устройств на фоне перехода многих людей на удаленную работу и учебу из-за пандемии.
Согласно прогнозам маркетинговой компании TrendForce, в нынешнем году глобальный спрос на ноутбуки в мире составит 218 млн единиц продукции, что на 8,1% больше, чем в прошлом году.
Наука и техника,Samsung,
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