Samsung анонсировала "самое мощное" устройство Galaxy

Samsung Electronics на предстоящей 28 апреля презентации Galaxy Unpacked представит "самый мощный Galaxy". В распространенном в среду сообщении компании не указано, о каком именно устройстве идет речь. В линейку Galaxy входят смартфоны, планшеты и ноутбуки.

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По мнению южнокорейских обозревателей, с высокой степенью вероятности речь идет об обновленных ноутбуках Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, а также Galaxy Book Go, оснащенном самым современным процессором Snapdragon.

Эксперты указывают, что это будет первый раз в истории, когда Samsung проведет мировую презентацию персональных компьютеров собственного производства. Отмечается, что компания таким образом намерена увеличить продажи этих устройств на фоне перехода многих людей на удаленную работу и учебу из-за пандемии.