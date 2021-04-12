Ученые предупредили об угрозе авиакатастроф

«По оценке ученых, в связи с сезонной миграцией диких перелетных птиц повышается вероятность возникновения аварийных происшествий и инцидентов, связанных с их столкновениями с воздушными судами при взлете и посадке. По статистике, ежегодно в мире происходит около 5000 таких случаев», – передает РИА «Новости» сообщение ВНИИ ГОЧС.
«Для предотвращения происшествий и инцидентов с воздушными судами Росавиации рекомендуем организовать надежное орнитологическое обеспечение полетов», – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.