Ученые предупредили об угрозе авиакатастроф

Ведомство напоминает, что 29 июля 2007 года при взлете в Домодедово транспортный самолет Ан-12 столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу двух правых двигателей. Через несколько минут самолет упал и сгорел, погибли все семь членов экипажа. По этой же причине в августе 2019 года авиалайнер А321 совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Обошлось без жертв.