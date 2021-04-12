На видео открывший новую эпоху в истории человечества первый космонавт поздравляет всех с первой годовщиной полета в космос. Записанный на 35-миллиметровую кинопленку в 1962 году ролик был отреставрирован благодаря технологии нейросетей, его раскрасили и восстановили звук.