Сегодня в мире отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. По случаю Дня космонавтики RT публикует уникальные кадры поздравления Юрия Гагарина.
На видео открывший новую эпоху в истории человечества первый космонавт поздравляет всех с первой годовщиной полета в космос. Записанный на 35-миллиметровую кинопленку в 1962 году ролик был отреставрирован благодаря технологии нейросетей, его раскрасили и восстановили звук.
«Полёт советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, он явился вестником мира и доброжелательства народов нашей Родины ко всем народам Земли», — говорит в своем поздравлении Гагарин.