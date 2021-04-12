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Робот «Фёдор» показал свои навыки Путину под присмотром ФСО

News.ru
37 минут назад
В 2015 году была произведена демонстрация прототипа робота «Фёдора» президенту России Владимиру Путину. В ходе мероприятия механизму позволили в качестве приветствия повернуть голову к национальному лидеру. Всё это проходило при контроле, осуществляемом сотрудниками ФСО. Этой информацией с журналистами поделился руководитель отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов.
Робот «Фёдор» показал свои навыки Путину под присмотром ФСО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, все организаторы были в курсе указанной задумки. И это было сделано специально. Давыдов подчеркнул, что к Путину повернулась только голова прототипа робота. Демонстрация состоялась под присмотром сотрудников ФСО.
В ходе неё «Фёдор» показывал главе государства, на что способен. В частности, робот прокатился перед Путиным на квадроцикле.
Демонстрация «Фёдора» стала десертом — вишенкой на торте, так как в первую очередь Путину представили разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник», — цитирует Давыдова МК.RU.
Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит в Энгельсе Саратовской области музей на месте приземления первого космонавта Земли Юрия Гагарина и проведёт в режиме онлайн заседание по развитию космонавтики в России, рассказал журналистам пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.
Наука и техника,Илья Давыдов,Юрий Гагарин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЦНИИТОЧМАШ,Фонд перспективных исследований,Федеральная служба охраны,Московский комсомолец,
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