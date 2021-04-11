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Ученые предсказывают катастрофу в Антарктиде

ТВ БРИКС
44 минуты назад
Британские ученые из университета Рединга прогнозируют, что около трети площади шельфовых ледников Антарктики окажется под угрозой обрушения в море в случае, если глобальное потепление усилится и глобальная температура поднимется выше доиндустриального уровня на 4 градуса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.
Ученые предсказали катастрофу в Антарктиде
Фото: tvbrics.comtvbrics.com
Чтобы спрогнозировать влияние таяния снегов и стока растаявшей воды на стабильность шельфового льда, ученые сделали модели регионального климата с высоким разрешением. Различные расчеты говорят о том, что температура в мире может повыситься на 1,5, 2 или 4 . Это значительно ускорит процесс таяния льдов в Антарктиде. Ведь шельфовые ледники играют роль буфера, который препятствует попаданию огромных масс льда в океан.
Летом на поверхность шельфовых ледников стекают некоторые количества оттаявшего снега. Слишком большой объем талой воды может вызвать раскол ледника и его обрушение в море. Так произошло с шельфовым ледником Ларсен В в 2002 году.
Исследователи считают, что в зоне риска находятся шельфовые ледники Ларсен С, Шеклтон, Пайн-Айленд и Уилкинс. Около 34% площади шельфовых ледников, или 500 тысяч квадратных километров, подвержены риску катастрофической дестабилизации.
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