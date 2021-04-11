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NASA опубликовало фото радуги на Марсе

News.ru
8 минут назад
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором на фоне марсианского неба виднеется радуга.
NASA опубликовало фото радуги на Марсе
Фото: NASAPersevere/twitter.comNASAPersevere/twitter.com
Фотография этого земного явления, совершенно не свойственного Красной планете, породило у пользователей множество гипотез. В NASA решили прояснить ситуацию и объяснили появление радуги оптическим эффектом.
Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, её здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отражённого от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы, — написали сотрудники агентства в Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Perseverance проехал по поверхности Марса впервые после посадки. Как рассказал заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг, 4 марта планетоход осуществил свою первую поездку по Марсу. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 метра. Также были проведены испытания манипулятора с научными приборами и инструмента для бурения грунта и забора его образцов.
Наука и техника,NASA,
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