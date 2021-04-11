Первый полёт марсианского вертолёта перенесли из-за сбоя

Вечером 11 апреля должен был состояться первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity. Этот аппарат привёз на планету марсоход Perseverance. Как оказалось, полёт беспилотника перенесли на два дня из-за сбоя.

9 апреля винты раскрутили снова, но они не смогли набрать нужную скорость для подъёма вертолёта. Во время испытаний при переводе бортового компьютера из предполётного режима в полетный случилось ложное срабатывание таймера. Поэтому раскрутка была завершена досрочно.