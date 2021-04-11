Маск написал о чипировании Биллом Гейтсом и пожалел

В субботу утром Илон Маск запостил в Twitter мем, высмеивающий Билла Гейтса. В нём обыгрывается миф о том, что основатель Microsoft организовал пандемию коронавируса, чтобы чипировать людей. Спустя несколько часов Маск удалил мем.
Мем сделал американский политический карикатурист Бен Гаррисон (Ben Garrison). На картинке изображён Билл Гейтс, который руководит планом «обязательной вакцинации». Последний шаг этого плана — перезапустить портативный медиаплеер 2006 года Zune.
«Скоро вы почувствуете странное желание пользоваться Zune», — написал Илон Маск.
Похоже, что чуть позже предприниматель пожалел об опубликованном твите и удалил его спустя два часа. За это время сообщение успели ретвитнуть более 5000 раз.
Твиты Илона Маска часто становятся причинами скандалов. Недавно на предпринимателя подали в суд за «беспорядочные» твиты, которые могут навредить инвесторам Tesla.