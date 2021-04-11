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Илон Маск удалил твит о чипировании людей Биллом Гейтсом

Ferra.ru
1 час назад
В субботу утром Илон Маск запостил в Twitter мем, высмеивающий Билла Гейтса. В нём обыгрывается миф о том, что основатель Microsoft организовал пандемию коронавируса, чтобы чипировать людей. Спустя несколько часов Маск удалил мем.
Маск написал о чипировании Биллом Гейтсом и пожалел
Фото: ТАССТАСС
Мем сделал американский политический карикатурист Бен Гаррисон (Ben Garrison). На картинке изображён Билл Гейтс, который руководит планом «обязательной вакцинации». Последний шаг этого плана — перезапустить портативный медиаплеер 2006 года Zune.
«Скоро вы почувствуете странное желание пользоваться Zune», — написал Илон Маск.
Похоже, что чуть позже предприниматель пожалел об опубликованном твите и удалил его спустя два часа. За это время сообщение успели ретвитнуть более 5000 раз.
Твиты Илона Маска часто становятся причинами скандалов. Недавно на предпринимателя подали в суд за «беспорядочные» твиты, которые могут навредить инвесторам Tesla.
Наука и техника,Илон Маск,Билл Гейтс,Microsoft,
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