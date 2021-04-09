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Советская ракета и американский спутник могут столкнуться в космосе

Вероника Полынина
59 минут назад
Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский метеоспутник могут столкнуться в космосе в ближайшие часы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на систему космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).
Советская ракета стала угрозой для американского спутника в космосе
Фото: ReutersReuters
Предполагаемое время столкновения второй ступени ракеты «Космос-3М» весом 1,4 тонны и американского метеорологического аппарата DMSP массой 0,5 тонны – 20.18 по московскому времени.
Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл сообщил в твиттере, что опасное сближение произойдет в небе над Чукоткой.
Столкновение может произойти на орбите высотой около 800 километров.
Вероятность столкновения составляет около 20%. Расчеты EUSST показывают, что часть советской ракеты и американский метеоспутник могут пролететь в 21 метре друг от друга.
Если столкновение все же произойдет, на орбите может образоваться более 4 миллионов обломков, из которых более 400 - размером больше 20 сантиметров.
Как писал «Рамблер», 7 апреля компания SpaceX осуществила пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками нового поколения Starlink.
Наука и техника,SpaceX,ЕС,РИА Новости,
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