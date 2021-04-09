Советская ракета стала угрозой для американского спутника в космосе

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский метеоспутник могут столкнуться в космосе в ближайшие часы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на систему космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).

Фото: Reuters Reuters

Предполагаемое время столкновения второй ступени ракеты «Космос-3М» весом 1,4 тонны и американского метеорологического аппарата DMSP массой 0,5 тонны – 20.18 по московскому времени.

Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл сообщил в твиттере, что опасное сближение произойдет в небе над Чукоткой.

Столкновение может произойти на орбите высотой около 800 километров.

Вероятность столкновения составляет около 20%. Расчеты EUSST показывают, что часть советской ракеты и американский метеоспутник могут пролететь в 21 метре друг от друга.

Если столкновение все же произойдет, на орбите может образоваться более 4 миллионов обломков, из которых более 400 - размером больше 20 сантиметров.