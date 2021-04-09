Слова Илона Маска о том, что его компании Neuralink удалось заставить чипированную обезьяну играть в пинг-понг силой мысли, были подтверждены с помощью видеоролика. Бизнесмен утверждает, что технологию можно использовать для помощи парализованным пациентам.

Один из проектов Илона Маска, компания Neuralink, опубликовал в YouTube видеоролик, на котором макака по имени Пейджер играет в пинг-понг на компьютере, не используя джойстик — она управляет игрой ментально при помощи вживленного ей в мозг чипа.

Сообщается, что Пейджер девять лет, она была чипирована за полтора месяца до того, как было снято видео. Изначально ее научили играть в виртуальный пинг-понг с помощью контроллера, мотивируя ее наградой в виде бананового коктейля, который подавали через металлическую соломинку. Пока она была занята игрой, устройство Neuralink считывало информацию о том, какие нейроны в мозгу Пейджер были при этом задействованы.

После того как система уловила закономерность, джойстик макаки отключили от питания, но игра при этом не остановилась — обезьяна буквально управляла ей с помощью силы мысли.

Видео с макакой было опубликовано в официальном блоге Neuralink, им поделился глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

«В скором времени ждите нашу обезьяну в Twitch и Discord, ха-ха», — написал предприниматель, упомянув популярные среди геймеров онлайн-сервисы.

О проекте Neuralink стало известно несколько лет назад. Его суть заключается в том, чтобы связать человеческое сознание с компьютером посредством чипов, имплантированных в мозг. В августе 2020 года Маск провел официальную презентацию Neuralink, продемонстрировав миру чипированную свинью по имени Гертруда. Когда Гертруда чихала или ела, компьютер фиксировал сильные мозговые сигналы, которые транслировались на экран.

С помощью имплантов Маск намерен решить проблемы с рядом неврологических недугов, от которых в той или иной степени страдает значительная часть населения планеты. Среди них — потеря памяти, слуха и зрения, паралич, депрессия, бессонница, сильные боли, припадки, тревожность, зависимость, инсульты и повреждения мозга.

«Первый продукт Neuralink поможет парализованному человеку взаимодействовать со смартфоном при помощи силы мысли быстрее, чем если бы он делал это своими большими пальцами», — заявил Маск в Twitter после публикации видеоролика с макакой.

Бизнесмен добавил, что более поздние версии чипа позволят подавать сигналы из мозга в конечности, что позволит парализованным пациентам вновь передвигаться.

«Чип не будет выделяться на фоне черепа, а подзаряжается он по беспроводной технологии, так что вы будете выглядеть и чувствовать себя нормально», — сообщил Илон Маск.

В феврале текущего года Маск рассказал, что Neuralink готовится проводить испытания на людях.

Один из подписчиков предпринимателя в Twitter выразил готовность стать волонтером в исследовании возможностей нового устройства.

«Привет, Илон Маск. Я долго думал, как к вам обратиться, но в итоге скажу просто — 20 лет назад я попал в ДТП, и с тех пор я парализован от плеч и ниже. Я всегда готов принять участие в клинических испытаниях Neuralink. Пожалуйста, свяжитесь со мной!» — написал пользователь по имени Хамун Камай.

Миллиардер в ответе на твит Камая заявил, что Neuralink «очень старается», чтобы обеспечить безопасность имплантов, а также соответствие правилам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.