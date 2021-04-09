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Компания Илона Маска показала, как обезьяна играет в компьютер силой мысли

РИА "ФедералПресс"иещё 5
1 час назад
Стартап американского изобретателя Илона Маска Neuralink по вживлению чипов в организм животного опубликовал видео, где макака Пэйджер, с помощью мозгового чипа, играет в компьютерные игры. Видео выложили на официальном сайте стартапа.
Стартап Маска показал, как обезьяна играет в видеоигру силой мысли
Фото: ФедералПрессФедералПресс
«Девятилетняя макака Пэйджер, в мозг которой примерно за шесть недель до записи видео вживили нейронные чипы. Их можно связать даже с iPhone, подобно любому Bluetooth-гаджету», – объяснил закадровый голос.
На видео макака сначала играет в игру при помощи джойстика. При успешном выполнении ей подают банановое пюре через трубочку для дополнительной мотивации. После демонстрации игры с джойстиком, его убирают и макака начинает играть без рук, управляя фигурками при помощи силы мысли. Закадровый голос объясняет, что чип считывает нервные импульсы мозга, записывает, а компьютер расшифровывает.
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