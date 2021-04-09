Стартап Маска показал, как обезьяна играет в видеоигру силой мысли

Стартап американского изобретателя Илона Маска Neuralink по вживлению чипов в организм животного опубликовал видео, где макака Пэйджер, с помощью мозгового чипа, играет в компьютерные игры. Видео выложили на официальном сайте стартапа.

На видео макака сначала играет в игру при помощи джойстика. При успешном выполнении ей подают банановое пюре через трубочку для дополнительной мотивации. После демонстрации игры с джойстиком, его убирают и макака начинает играть без рук, управляя фигурками при помощи силы мысли. Закадровый голос объясняет, что чип считывает нервные импульсы мозга, записывает, а компьютер расшифровывает.