Опередить Apple: что покажут на презентации Google I/O

Ежегодная конференция Google I/O состоится в середине мая в онлайн-формате, сообщили в компании. «Корпорация добра» продемонстрирует на ней последнюю версию операционной системы Android под номером 12, а также новые смартфоны. Чего ждать от ежегодного весеннего мероприятия Google — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Ng Han Guan/AP Ng Han Guan/AP

Продолжающаяся пандемия коронавируса заставила Google отказаться от очного мероприятия и провести ежегодную конференцию для разработчиков Google I/O полностью в онлайн-формате, сообщает портал The Next Web.

По традиции «корпорация добра» разослала журналистам приглашение с головоломкой, в которой были зашифрованы подробности о будущем событии.

Мероприятие проведут 18-20 мая, что совпадает со стандартным расписанием Google.

В прошлом году конференция разработчиков была отменена из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В этом году было принято решение провести мероприятие не только в онлайн-формате, но и бесплатно, так что подключиться сможет любой желающий, пройдя регистрацию на странице Google I/O.

«Мы вернулись! Присоединяйтесь к нашей конференции Google I/O 18-20 мая в прямом эфире, совершенно бесплатно», — объявила компания в своем Twitter-аккаунте.

Google I/O — ежегодная конференция разработчиков, на которой представляют последние достижения компании в области программного обеспечения. В этом году на конференции должны показать новую версию мобильной операционной системы Android 12. Помимо демонстрации новых функций ожидается, что «корпорация добра» также объявит об официальном запуске бета-тестирования ОС.

На текущий момент известно, что последняя версия операционной системы Android находится на стадии тестирования на телефонах Pixel, чтобы «отполировать» самые интересные и инновационные технологии.

Поскольку Apple планирует представить iOS 15 на конференции WWDC в июне текущего года, Google, скорее всего, решил опередить конкурента.

По слухам, в Android 12 Google добавит улучшенный автоповорот экрана, а также новые уведомления конфиденциальности приложений, которые сообщат пользователю, если какой-либо сервис использует микрофон или камеру устройства. Кроме того, корпорация добавит поддержку большего количества альтернативных магазинов приложений, переработает режим разделения окон и улучшит внешний вид виджетов на главном экране.

Помимо Android 12, Google также представит обновления программного обеспечения для своих сервисов: Google Assistant, Google Фото, YouTube и многих других.

Кроме этого, на конференции разработчиков Google может показать новые гаджеты. Ранее компания использовала мероприятие для демонстрации собственных смартфонов бренда Pixel. Ходили слухи о том, что анонс будущего Pixel 5a от Google запланирован на июнь, так что в мае «корпорация добра» может раскрыть несколько подробностей о предстоящем смартфоне.