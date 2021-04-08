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Пушков призвал ограничить доступ к контенту в YouTube

Говорит Москва
1 час назад
Пушков призвал ограничить доступ к контенту в YouTube. Речь идёт о так называемых треш-стримах.
Пушков призвал ограничить доступ к контенту в YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В таком контенте содержатся сцены насилия, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он рассказал, что треш-стримы планируют запретить на законодательном уровне.
«Когда есть определённая тенденция у этой социальной сети политизации в ту сторону своего контента, который идёт против требования, так сказать, разумной информации, то это можно им как минимум поставить на вид и предложить пересмотреть те алгоритмы, с которыми они работают. А когда это нарушает наше законодательство, о котором мы с вами уже говорили. Вот мы сейчас готовимся принять законодательство, запрещающее треш-стрим. И мы хотим после этого обратиться ко всем крупным видеоплатформам, чтобы они вырубали треш-стримы. Сейчас же ведь треш-стримеры зарабатывают на YouTube, они там издеваются, избивают девушек, убивают людей, так сказать, вольно или невольно, в общем, есть уже несколько случаев смертей, кого-то насилуют чуть ли не в прямом эфире, это всё показывают. Обратите внимание, YouTube почему-то не считает, что это такие ужасные сцены, он их показывает. Треш-стримеры за это получают деньги. Вот мы собираемся к ним обратиться и сказать, у нас принят вот такой закон, вот будьте добры, вычищайте этот контент».
Раннее сенатор Пушков предлагал наказывать за треш-стримы тюрьмой и штрафом.
Наука и техника,Политика,Совет Федерации,Радиостанция "Говорит Москва",
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