Пушков призвал ограничить доступ к контенту в YouTube

«Когда есть определённая тенденция у этой социальной сети политизации в ту сторону своего контента, который идёт против требования, так сказать, разумной информации, то это можно им как минимум поставить на вид и предложить пересмотреть те алгоритмы, с которыми они работают. А когда это нарушает наше законодательство, о котором мы с вами уже говорили. Вот мы сейчас готовимся принять законодательство, запрещающее треш-стрим. И мы хотим после этого обратиться ко всем крупным видеоплатформам, чтобы они вырубали треш-стримы. Сейчас же ведь треш-стримеры зарабатывают на YouTube, они там издеваются, избивают девушек, убивают людей, так сказать, вольно или невольно, в общем, есть уже несколько случаев смертей, кого-то насилуют чуть ли не в прямом эфире, это всё показывают. Обратите внимание, YouTube почему-то не считает, что это такие ужасные сцены, он их показывает. Треш-стримеры за это получают деньги. Вот мы собираемся к ним обратиться и сказать, у нас принят вот такой закон, вот будьте добры, вычищайте этот контент».