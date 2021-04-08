Китай намерен построить пятый космодром

Ожидается, что после завершения строительства с космодрома можно будет осуществлять до 100 коммерческих запусков в год.

Сейчас на территории материковой части Китая расположено три космодрома: Цзюцюань, Тайюань и Сичан. Ещё один был построен в районе города Вэньчан в островной провинции Хайнань.

Как писал NEWS.ru, Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну. Аппарат сможет перевозить до 100 тонн груза, что в четыре раза больше, чем самая мощная на данный момент ракета «Чанчжэн-5». Согласно национальной лунной программе, необходимо разработать гораздо более мощные технологии для запуска космических кораблей. Прорабатываются вопросы по разработке тяжёлой ракеты-носителя в течение 14-й пятилетки с 2021 по 2025 год.