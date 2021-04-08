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Китай намерен построить пятый космодром

News.ruиещё 1
1 час назад
Власти Китая построят в материковой части страны ещё один космодром. Общие инвестиции в проект составят около $3 млрд.
Китай намерен построить пятый космодром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как сообщается на сайте провинциальной зоны свободной торговли Нинбо, Международный центр коммерческих космических запусков будет расположен в уезде Сяншань города Нинбо в восточной провинции Чжэцзян. В проект войдут стартовая площадка космодрома и промышленный комплекс.
Ожидается, что после завершения строительства с космодрома можно будет осуществлять до 100 коммерческих запусков в год.
Сейчас на территории материковой части Китая расположено три космодрома: Цзюцюань, Тайюань и Сичан. Ещё один был построен в районе города Вэньчан в островной провинции Хайнань.
Как писал NEWS.ru, Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну. Аппарат сможет перевозить до 100 тонн груза, что в четыре раза больше, чем самая мощная на данный момент ракета «Чанчжэн-5». Согласно национальной лунной программе, необходимо разработать гораздо более мощные технологии для запуска космических кораблей. Прорабатываются вопросы по разработке тяжёлой ракеты-носителя в течение 14-й пятилетки с 2021 по 2025 год.
Наука и техника,Нинбо,Китай,
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