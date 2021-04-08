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Обнаружена самая древняя ДНК в мире

Ferra.ru
2 часа назад
Она принадлежит женщине из первой группы Homo Sapiens
Обнаружена самая древняя ДНК в мире
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
Издание Nature Ecology and Evolution опубликовало результаты исследования ученых из Института Науки о человеческой истории имени Макса Планка, в рамках которого была обнаружена самая древняя ДНК в мире.
Согласно обнародованным данным, самая древняя найденная ДНК принадлежит женщине, которая проживала на территории современной Чехии порядка 45 тыс лет назад. В результате анализа ее черепа было установлено, что она принадлежала к первой группе Homo Sapiens, которая мигрировала из Африки в Европу. Также исследователи предположили, что ее предками в пятом или шестом поколении являлись неандертальцы. Данное предположение основано на анализе ее генома.
Ученые также пришли к выводу, что самое древнее обнаруженное ДНК не встречается у людей, проживавших на территории Европы или Азии позднее. По словам авторов, эта научная работа является доказательством того, что люди на протяжении продолжительного времени проживали рядом с неандертальцами, вплоть до того момента, когда последние вымерли.
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