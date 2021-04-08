Издание Nature Ecology and Evolution опубликовало результаты исследования ученых из Института Науки о человеческой истории имени Макса Планка, в рамках которого была обнаружена самая древняя ДНК в мире.

Ученые также пришли к выводу, что самое древнее обнаруженное ДНК не встречается у людей, проживавших на территории Европы или Азии позднее. По словам авторов, эта научная работа является доказательством того, что люди на протяжении продолжительного времени проживали рядом с неандертальцами, вплоть до того момента, когда последние вымерли.