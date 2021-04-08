Британский штамм COVID оказался заразнее

В настоящее время британский штамм коронавируса наиболее распространен на западе Японии, в частности – в префектуре Осака, которая 7 апреля из-за резкого роста числа новых случаев заражения ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Однако ученые предупреждают, что скоро распространение нового штамма может достигнуть столицы.