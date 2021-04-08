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Россия в последний раз отправит в США ракетные двигатели РД-180

News.ru
15 минут назад
Игорь Арбузов, генеральный директор НПО «Энергомаш», являющегося предприятием «Роскосмоса», заявил, что в 2021 году в США будет поставлена последняя партия российских ракетных двигателей РД-180.
РФ в последний раз отправит в США ракетные двигатели РД-180
Фото: Roscosmos/Global Look PressRoscosmos/Global Look Press
Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не даёт нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту, — пояснил он в беседе с РИА Новости.
Согласно соглашению, за океан будут поставлены шесть двигателей РД-180, которые применяются на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5.
За всё время сотрудничества США получили от России 116 двигателей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Aerojet Rocketdyne собрала первый образец ракетного двигателя AR1. В ближайшее время начнутся его испытания. Работающий на керосине и кислороде AR1 создавался по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США. Двигатель должен заменить российский РД-180. На разработку AR1 с 2016 года было потрачено $350 млн.
Наука и техника,Игорь Арбузов,НПО "Энергомаш",Роскосмос,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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