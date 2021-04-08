РФ в последний раз отправит в США ракетные двигатели РД-180

Согласно соглашению, за океан будут поставлены шесть двигателей РД-180, которые применяются на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5.

За всё время сотрудничества США получили от России 116 двигателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Aerojet Rocketdyne собрала первый образец ракетного двигателя AR1. В ближайшее время начнутся его испытания. Работающий на керосине и кислороде AR1 создавался по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США. Двигатель должен заменить российский РД-180. На разработку AR1 с 2016 года было потрачено $350 млн.