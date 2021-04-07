Оценка соцсети Clubhouse может вырасти до $4 млрд

Investing.com — Голосовая соцсеть Clubhouse может поднять свою оценку в четыре раза — до $4 млрд (в январе 2021 года она оценивалась в $1 млрд).

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Сейчас компания ведет переговоры о привлечении инвестиций, cообщает Bloomberg . Пока неизвестно, кто именно хочет участвовать в раунде инвестиций, а также сколько денег компания планирует собрать.

Во вторник, 6 апреля, стало известно, что платформа вводит функцию прямых платежей от одного пользователя к другому. «С сегодняшнего дня пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех», — указали в компании.