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Оценка голосовой соцсети Clubhouse может вырасти до $4 млрд

Investing.com Россияиещё 1
2 часа назад
Investing.com — Голосовая соцсеть Clubhouse может поднять свою оценку в четыре раза — до $4 млрд (в январе 2021 года она оценивалась в $1 млрд).
Оценка соцсети Clubhouse может вырасти до $4 млрд
Фото: ReutersReuters
Сейчас компания ведет переговоры о привлечении инвестиций, cообщает Bloomberg. Пока неизвестно, кто именно хочет участвовать в раунде инвестиций, а также сколько денег компания планирует собрать.
Во вторник, 6 апреля, стало известно, что платформа вводит функцию прямых платежей от одного пользователя к другому. «С сегодняшнего дня пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех», — указали в компании.
Clubhouse — социальная сеть, общаться в которой можно в аудиочатах. Компания Alpha Exploration Co. продемонстрировала ее в марте 2020 года, а в сентябре она стала доступна в App Store. Пока приложение можно скачать только на iOS.
Наука и техника,Bloomberg,
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