Оценка соцсети Clubhouse может вырасти до $4 млрд

Во вторник, 6 апреля, стало известно, что платформа вводит функцию прямых платежей от одного пользователя к другому. «С сегодняшнего дня пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех», — указали в компании.
Clubhouse — социальная сеть, общаться в которой можно в аудиочатах. Компания Alpha Exploration Co. продемонстрировала ее в марте 2020 года, а в сентябре она стала доступна в App Store. Пока приложение можно скачать только на iOS.