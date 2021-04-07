В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Легенда Аполлона-11 Майкл Коллинз «не хочет» возвращения НАСА на Луну

Реальный мир космоса
3 часа назад
Майкл Коллинз заявил, что не хотел бы «возвращения на Луну», когда его спросили о планах НАСА вернуться на поверхность Луны в 2024 году.
Легенда Аполлона-11 Майкл Коллинз «не хочет» возвращения НАСА на Луну
Фото: Реальный мир космосаРеальный мир космоса
Легендарный астронавт сыграл ключевую роль в доставке Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну 21 июля 1969 года. Названный «самым одиноким человеком во Вселенной», Коллинз провел 21 час на орбите в одиночку в командном модуле, в то время как его коллеги высадились на внеземное тело.
В 2019 году Коллинз вернулся в стартовый комплекс 39A Космического центра Кеннеди — место, откуда «Аполлон-11» отправился 50 лет назад.
Он заявил NASA TV, что это «прекрасное чувство — вернуться».
Когда его спросили, что он думает о следующей программе НАСА, «Артемида».
Коллинз сказал, что ему нравится название «Артемида», но он бы изменил план миссии, если бы это было на его усмотрение.
«Я не хочу возвращения на Луну, я хочу отправиться прямо на Марс. Я называю миссию JFK Mars Express ».
Но 90-летний мужчина отметил, что покойный Армстронг был среди тех, кто считал, что возвращение на Луну «сильно поможет нам в попытке полететь на Марс».
Вашингтон объявил о планах вернуться на Луну к 2024 году в рамках космической программы «Артемида».
Президент США Джо Байден поддержал усилия, инициированные его предшественником Дональдом Трампом. Согласно плану, следующий мужчина и первая женщина выйдут на поверхность Луны в ближайшие несколько лет.
Между тем, НАСА успешно посадило свой марсоход Perseverance Rover на Красной планете в рамках миссии Mars 2020.
Наука и техника,Майкл Коллинз,Нил Армстронг,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Космический центр "Южный",NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители