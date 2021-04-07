Легенда Аполлона-11 Майкл Коллинз «не хочет» возвращения НАСА на Луну

Майкл Коллинз заявил, что не хотел бы «возвращения на Луну», когда его спросили о планах НАСА вернуться на поверхность Луны в 2024 году.

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

Легендарный астронавт сыграл ключевую роль в доставке Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну 21 июля 1969 года. Названный «самым одиноким человеком во Вселенной», Коллинз провел 21 час на орбите в одиночку в командном модуле, в то время как его коллеги высадились на внеземное тело.

В 2019 году Коллинз вернулся в стартовый комплекс 39A Космического центра Кеннеди — место, откуда «Аполлон-11» отправился 50 лет назад.

Он заявил NASA TV, что это «прекрасное чувство — вернуться».

Когда его спросили, что он думает о следующей программе НАСА, «Артемида».

Коллинз сказал, что ему нравится название «Артемида», но он бы изменил план миссии, если бы это было на его усмотрение.

«Я не хочу возвращения на Луну, я хочу отправиться прямо на Марс. Я называю миссию JFK Mars Express ».

Но 90-летний мужчина отметил, что покойный Армстронг был среди тех, кто считал, что возвращение на Луну «сильно поможет нам в попытке полететь на Марс».

Вашингтон объявил о планах вернуться на Луну к 2024 году в рамках космической программы «Артемида».

Президент США Джо Байден поддержал усилия, инициированные его предшественником Дональдом Трампом . Согласно плану, следующий мужчина и первая женщина выйдут на поверхность Луны в ближайшие несколько лет.