Ученым удалось собрать ДНК из воздуха

ДНК животных и человека можно извлечь из воздуха. К соответствующим выводам пришли британские ученые в ходе исследования. Авторы работы, результаты которой опубликованы в журнале PeerJ , опробовали новый метод на животных.

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Для данных целей использовали фильтры Sterivex-HV, обычно используемые для извлечения следов биологического материала под водой.

Сотрудники Лондонского университета королевы Марии использовали для захвата ДНК по воздуху комнату, куда поместили несколько особей голых землекопов (вид роющего грызуна). В результате в пробах воздуха были обнаружены следы биологического материала, достаточные для выделения дезоксирибонуклеиновой кислоты. Более того, в пробах также была обнаружена человеческая ДНК, принадлежавшая самим ученым.

По мнению авторов работы, открытие окажет серьезное значение на многие сферы жизни человека. Так, технологию можно будет применять в судебной медицине, археологии, экологии и так далее.