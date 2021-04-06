Выявлен маркер загрязнения Азовского моря

Российские ученые исследовали устойчивость естественных популяций рогозовых в экосистемах побережья Таганрогского залива Азовского моря и дельты реки Дон
по отношению к локальным зонам загрязнения. Растения-макрофиты показали себя эффективными биоиндикаторами, что позволило изучить уровень и биодоступность загрязняющих соединений из водной среды и почвы. Прибрежно-водные растения в аквальных экосистемах крайне важны для производства кислорода, круговорота питательных веществ, контроля качества воды, стабилизации донных отложений и гидроморфных почв. Они представляют собой пищевой ресурс и место обитания для многих организмов и используются людьми в качестве сырья и корма для животных. Заросли прибрежных растений очищают водоемы от различных загрязнителей.