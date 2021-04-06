В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Выявлен маркер загрязнения Азовского моря

Индикатор
6 апреля 2021
Ученые из Южного федерального университета и ЮНЦ РАН использовали растения-макрофиты семейства рогозовые в качестве биоиндикаторов загрязнения прибрежных акваторий Азовского моря. Благодаря способности к быстрой адаптации эти растения могут использоваться для определения уровня техногенной нагрузки на среду. Статья опубликована в журнале Water.
Выявлен маркер загрязнения Азовского моря
Фото: Один из рогозовых, Typha minimaОдин из рогозовых, Typha minima
Российские ученые исследовали устойчивость естественных популяций рогозовых в экосистемах побережья Таганрогского залива Азовского моря и дельты реки Дон по отношению к локальным зонам загрязнения. Растения-макрофиты показали себя эффективными биоиндикаторами, что позволило изучить уровень и биодоступность загрязняющих соединений из водной среды и почвы. Прибрежно-водные растения в аквальных экосистемах крайне важны для производства кислорода, круговорота питательных веществ, контроля качества воды, стабилизации донных отложений и гидроморфных почв. Они представляют собой пищевой ресурс и место обитания для многих организмов и используются людьми в качестве сырья и корма для животных. Заросли прибрежных растений очищают водоемы от различных загрязнителей.
Авторы выяснили, что индикационными показателями состояния растений-макрофитов в условиях антропогенного загрязнения являются анатомо-физиологические процессы, определяющиеся особенностями произрастания растений. Растения-макрофиты могут быстро перестраивать направленность процессов метаболизма при изменении среды. Эту способность можно использовать при определении экологической пластичности прибрежно-водных растений в условиях техногенной нагрузки.
«Механизмы адаптационных возможностей прибрежно-водных растений к неблагоприятным условиям среды обитания остаются еще недостаточно изученными. Анализ особенностей ультраструктурной клеточной организации растений при действии металлов является важным фактором для понимания физиологических изменений, вызванных поллютантами (загрязняющими веществами). Результаты нашей работы носят фундаментальный характер, но вместе с тем они имеют важную прикладную направленность, позволяющую в дальнейшем использовать полученные результаты для фиторемедиационных целей очистки гидроморфных почв», — рассказала руководитель проекта по грану РНФ, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ Татьяна Минкина.
Наука и техника,Дон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители