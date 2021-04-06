Выявлен маркер загрязнения Азовского моря

Ученые из Южного федерального университета и ЮНЦ РАН использовали растения-макрофиты семейства рогозовые в качестве биоиндикаторов загрязнения прибрежных акваторий Азовского моря. Благодаря способности к быстрой адаптации эти растения могут использоваться для определения уровня техногенной нагрузки на среду. Статья опубликована в журнале Water.

Фото: Один из рогозовых, Typha minima Один из рогозовых, Typha minima

Российские ученые исследовали устойчивость естественных популяций рогозовых в экосистемах побережья Таганрогского залива Азовского моря и дельты реки Дон по отношению к локальным зонам загрязнения. Растения-макрофиты показали себя эффективными биоиндикаторами, что позволило изучить уровень и биодоступность загрязняющих соединений из водной среды и почвы. Прибрежно-водные растения в аквальных экосистемах крайне важны для производства кислорода, круговорота питательных веществ, контроля качества воды, стабилизации донных отложений и гидроморфных почв. Они представляют собой пищевой ресурс и место обитания для многих организмов и используются людьми в качестве сырья и корма для животных. Заросли прибрежных растений очищают водоемы от различных загрязнителей.

Авторы выяснили, что индикационными показателями состояния растений-макрофитов в условиях антропогенного загрязнения являются анатомо-физиологические процессы, определяющиеся особенностями произрастания растений. Растения-макрофиты могут быстро перестраивать направленность процессов метаболизма при изменении среды. Эту способность можно использовать при определении экологической пластичности прибрежно-водных растений в условиях техногенной нагрузки.