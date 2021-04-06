Взрыв прототипа Starship произошел из-за утечки метана

По его словам, инцидент произошел из-за небольшой утечки метана, который попал в двигатель номер два. В результате в двигателе возникло возгорание, из-за чего часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры корабля было сожжена, уточнил Маск.

Как сообщалось, 11-й испытательный прототип Starship SN11 был запущен с полигона компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке американского штата Техас. Корабль планово достиг высоты в 10 км, отключил двигатели, совершил аэродинамическое торможение, включение двигателей для посадки, но за минуту до приземления аппарат перестал отвечать на команды.