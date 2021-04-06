Древним людям приписали почти полностью мясную диету

Учёные из Израиля и Португалии заявили, что диета наших предков могла состоять почти полностью из мяса.

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Кратко о работе пишет Naked Science. Есть мнение, что мозг у людей начал расти мясной пище и охоте. Учёные из Тель-Авивского университета и Университета Миньо изучили рацион предков человека в эпоху плейстоцена (началась 2,5 млн лет назад, а закончилась 11,7 тысячи лет назад).

Исследователи обратили внимание на кислотность человеческого желудка. Дело в том, что повышенная кислотность свидетельствует о потреблении продуктов животного происхождения. Учёные пришли к выводу, что древние люди могли есть мясо одного животного в течение нескольких дней и даже недель, и оно, естественно, портилось. Приспособление к этому и вызвало повышение кислотности желудка.

Кроме того, учёные рассмотрели генетику и структуру жировых клеток человека. Здесь тоже нашлись подтверждения мясной диете.