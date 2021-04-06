Lenovo создала смартфон с «поделённой пополам» задней крышкой

В сети опубликовали фотографии грядущего игрового смартфона Lenovo Legion 2 Pro. Они показали, что устройство получит необычный дизайн задней крышки — она как бы поделена пополам, а посередине виден внутренний кулер.

Также у нового смартфона не будет вырезов в экране под фронталку. Как и у предшественника у Legion 2 Pro будет боковая селфи-камера. Основной экран устройства получит диагональ 6,92 дюйма и поддержку частоты обновления 144 Гц. В качестве аппаратной основы тут выступит процессор Snapdragon 888. У смартфона должно быть до 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается также аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержка 90-Вт зарядки.