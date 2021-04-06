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Lenovo создала смартфон с «поделённой пополам» задней крышкой

Ferra.ruиещё 1
1 час назад
В сети опубликовали фотографии грядущего игрового смартфона Lenovo Legion 2 Pro. Они показали, что устройство получит необычный дизайн задней крышки — она как бы поделена пополам, а посередине виден внутренний кулер.
Lenovo создала смартфон с «поделённой пополам» задней крышкой
Фото: Ferra.ruFerra.ru
В центре задней панели у смартфона есть выпуклость, в которой расположены камеры, кулер и логотип Legion с подсветкой. Также в этом отсеке сбоку видно вентиляционное отверстие.
Lenovo ранее уже говорила, что Legion 2 Pro получит датчик изображения на 64 Мп. Он позволит снимать 8K видео при 30 fps.
Также у нового смартфона не будет вырезов в экране под фронталку. Как и у предшественника у Legion 2 Pro будет боковая селфи-камера. Основной экран устройства получит диагональ 6,92 дюйма и поддержку частоты обновления 144 Гц. В качестве аппаратной основы тут выступит процессор Snapdragon 888. У смартфона должно быть до 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается также аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержка 90-Вт зарядки.
Lenovo должна представить Legion 2 Pro уже 8 апреля в Китае.
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