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В Clubhouse начали тестировать функции прямых платежей

Газета.Ruиещё 11
5 часов назад
Соцсеть Clubhouse при участии платежного сервиса Stripe работает над внедрением системы прямых денежных переводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей сервиса.
В Clubhouse начали тестировать функции прямых платежей
Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look PressFlorian Gaertner/photothek.de/Global Look Press
«С сегодняшнего дня все пользователи смогут осуществлять переводы, и мы будем волнообразно внедрять возможность получения платежей, начав сегодня с небольшой тестовой группы», — говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, сейчас сервис переводов будут тестировать, собирать предложения и отзывы, а потом он заработает у всех пользователей.
С отправителя будет взиматься незначительная комиссия за обработку денежного перевода. Деньги пойдут партнеру сервиса, системе Stripe.
«Это будет первая из множества функций, позволяющих пользователям получать платежи непосредственно в Clubhouse», — отметили в релизе.
Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В РФ социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями, «создавать комнаты», набрала популярность в начале 2021 года.
Ранее сообщалось, что российские женщины устанавливают Clubhouse чаще мужчин.
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