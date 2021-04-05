LG стало невыгодно развивать продажи смартфонов

Южнокорейской LG Electronics стало невыгодно развивать продажи смартфонов, в том числе в России , из-за проигрыша конкурентам, таким как Samsung и Apple , поскольку компания никогда не воспринимала для себя этот рынок как важный, прокомментировал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

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Ранее в понедельник LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, включая электромобили, интернет вещей (IoT), и на решениях для бизнеса. Направление мобильных телефонов планируется свернуть к 31 июля, а текущий ассортимент телефонов LG будет по-прежнему доступен для продажи до этого времени, а для некоторых моделей даже дольше.

Как пояснил Кувиков, LG никогда всерьез не рассматривала рынок смартфонов, а основной акцент на общемировом и российском рынках делала на технике для дома, бытовых товарах. LG уже много лет не была участником топ-5 по объему продаж телефонов. В 2020 году, по данным аналитической компании IDC, которые приводит эксперт, в лидерах были компании Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO и Huawei.

"В России LG несколько лет назад владела примерно половиной всего рынка электроники и бытовой техники, однако, на мой взгляд, компании было невыгодно развивать этот сегмент (смартфонов — ред.) в РФ, учитывая крупную конкуренцию с южнокорейской Samsung, с китайскими брендами Huawei и Xiaomi, а также американской Apple", — добавил Кувиков.

Он также уверен, что на "бодание" на массовом рынке у LG не было и ресурсов: китайские компании, к примеру, представляли устройства со схожими характеристиками намного дешевле. И в итоге ей не помогло даже технологическое первенство. "Как в свое время Ericsson или Nokia, LG обладает огромным количеством патентов на действительно очень важные и нужные вещи, однако не считает правильным тратиться на рекламирование своих мобильных технологий и сосредотачивает большую часть своей работы на рекламе бытовой техники", — отмечает эксперт.