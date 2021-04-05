«Не знаем, почему»: ультрафиолет убивает коронавирус за 10 минут

Ультрафиолет инактивирует коронавирус в разы быстрее, чем можно было предположить, исходя из теоретических расчетов, сообщают ученые из США . Однако причина этого пока не ясна. Возможно, ультрафиолетовые волны заставляют реагировать компоненты биологических жидкостей, что способствует гибели вируса.

Солнечный свет способен уничтожить коронавирус за считанные минуты, выяснила группа исследователей во главе со специалистами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале The Journal of Infectious Diseases.

Впервые ученые обратили внимание на губительность солнечного света для SARS-CoV-2 летом 2020 года — оказалось, ультрафиолет способен инактивировать вирус. По подсчетам специалистов, на разрушение вирусной РНК должно было уходить несколько часов.

Однако новые наблюдения показали, что воздействие ультрафиолета может быть еще более мощным, и с вирусом можно расправиться гораздо быстрее.

Обнаружив расхождения в теоретических моделях и результатах экспериментов, исследователи решили уточнить, сколько же все-таки времени нужно для гибели вируса. Они проанализировали ряд работ, посвященных воздействию ультрафиолета на SARS-CoV-2.

Оказалось, для уничтожения вируса достаточно всего 10-20 минут — даже если он находится в телесных жидкостях вроде слюны.

Наиболее выраженным воздействием обладают короткие волны ультрафиолета, но они не достигают поверхности Земли из-за озонового слоя. Однако волны средней длины тоже приводят к быстрому фотохимическому повреждению вирусной РНК.

«Экспериментально наблюдаемая инактивация в искусственной слюне протекает более чем в восемь раз быстрее, чем можно было бы ожидать исходя из теории, отмечают авторы работы. — Мы пока не знаем, почему».

Исследователи предполагают, что дело может быть в длинных ультрафиолетовых волнах. Они почти не вредят РНК, но, возможно, воздействуют на тестовую среду (искусственную слюну) таким образом, что это ускоряет инактивацию вируса. Нечто подобное происходит при очистке сточных вод — длинные ультрафиолетовые волны приводят к химическим реакциям между веществами в воде, а те повреждают вирусы.

Если удастся доказать влияние длинных волн, их можно будет использовать для относительно безопасной очистки среды от частиц SARS-CoV-2, надеются исследователи.

Ученые призывают к более глубокому изучению вопроса, а также поиску способов использования ультрафиолета в качестве средства для борьбы с коронавирусом. Так, короткие ультрафиолетовые волны можно дозированно использовать в больницах для стерилизации, но в других местах их источник может представлять опасность для зрения и кожи.

Ранее специалисты Гарвардского университета установили, что на распространение COVID-19 влияют сезонные колебания ультрафиолетового излучения. Анализируя ежедневные данные по COVID-19 и изменениям погоды из примерно 3000 регионов в более чем 170 странах, ученые обнаружили, что распространение COVID-19, как правило, снижается в течение нескольких недель после более высокого воздействия ультрафиолета.

Проанализировав связь между ультрафиолетовым излучением и COVID-19 с самого начала пандемии, ученые обнаружили, что изменения в количестве ультрафиолета в период между зимой и летом привели к снижению темпов распространения COVID-19 в среднем на 7% в Северном полушарии, что составило примерно половину среднесуточного темпа роста в начале пандемии.

Хотя исследование и показало, что COVID-19 имеет сезонный характер, и распространение болезни связано с изменениями в количестве ультрафиолета, точная зависимость остается неясной из-за влияния других факторов окружающей среды, таких как температура и влажность.

Также остается неясным, какой механизм выступает движущей силой этого эффекта, признаются ученые. Возможно, УФ-излучение разрушает вирус на поверхности или в микрокаплях, или, может, в солнечные дни люди чаще находятся в местах, где шансы заразиться ниже. Возможно даже, что УФ-излучение снижает восприимчивость к COVID-19, стимулируя выработку витамина D и поддерживая иммунную систему.