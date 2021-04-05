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Названы худшие продукты Apple в истории

Праймиещё 4
2 часа назад
В список самых провальных продуктов американской компании Apple вошли клавиатура "бабочка" и iPod Shuffle. именно они названы самыми провальными гаджетами корпорации за всю историю.
Клавиатуру назвали одним из худших продуктов Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рейтинг составлен изданием Macworl.
Итак, список худших гаджетов и сервисов американского IT-гиганта был опубликован в честь 45-летия бренда.
По мнению авторов рейтинга, обзор было сложно сузить до десяти продуктов: по этой причине в материал попали только самые яркие и провальные релизы Apple.
Из числа раритетных устройств бренда в список попали
USB-мышь, которая имела неудобную округлую форму и короткий провод, плеер без экрана iPod Shuffle третьего поколения, электронный сервис eWorld: к нему так и не удалось привлечь значительное число пользователей. В обзор попал пульт Siri Remote. Он "все время теряется", акустическая система iPod Hi-Fi попала в топ-5 провалов как громоздкий и дорогой девайс, способный работать только с плеерами от Apple, "уродливый" компьютер Mac Pro, чехол для iPod в виде носка. сервис Apple Maps, разработчики планировали, что он станет "убийцей" карт от Google, но подкачала реализация проекта.
Из новейших продуктов и технологий в рейтинге провалов оказалась клавиатура типа "бабочка": она использовалась в ноутбуках компании начиная с 2015 года. По мнению авторов списка, этот аксессуар получился настолько некачественным, что компания запустила специальную сервисную программу по ремонту клавиатуры.
В топ поместили чехол от самых дорогих наушников Apple — AirPods Max. Этот непрактичный аксессуар журналисты сочли "странным гибридом сумочки и провального арт-проекта".
Наука и техника,Google,Apple,
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