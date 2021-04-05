Клавиатуру назвали одним из худших продуктов Apple

USB-мышь, которая имела неудобную округлую форму и короткий провод, плеер без экрана iPod Shuffle третьего поколения, электронный сервис eWorld: к нему так и не удалось привлечь значительное число пользователей. В обзор попал пульт Siri Remote. Он "все время теряется", акустическая система iPod Hi-Fi попала в топ-5 провалов как громоздкий и дорогой девайс, способный работать только с плеерами от Apple, "уродливый" компьютер Mac Pro, чехол для iPod в виде носка. сервис Apple Maps, разработчики планировали, что он станет "убийцей" карт от Google
, но подкачала реализация проекта.