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Исследователи сообщили о смертельной опасности горячего черного чая

Вечерняя Москва
1 час назад
Исследователи из Турции выяснили, что употребление горячего черного чая повышает риск возникновения рака пищевода.
Горячий чай признали смертельно опасным
Фото: pexels.com / Lisa Fotiospexels.com / Lisa Fotios
В исследованиях участвовали 500 тысяч человек, ученые наблюдали за ними несколько лет. Результаты показали, что употребление обжигающе горячего чая, температура которого выше 65 градусов, приводит к развитию онкологии пищевода. Это заболевание занимает шестое место среди причин смерти.
Специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал отметил, что у данной болезни есть генетическая основа, но внешние факторы тоже играют важную роль. Особенно сильное влияние на развитие рака пищевода оказывают курение и употребление алкоголя.
— Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто, — отметил профессор.
Он посоветовал пить чай, дав ему немного остыть. Также следует употреблять этот напиток не чаще 3-4 раз в день, пишет газета Cumhuriyet.
Наука и техника,Газета Cumhuriyet,Турция,
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