На Марсе впервые высадили беспилотный вертолёт

Скоро он совершит первый полёт

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Марсоход Perseverance, который провёз на Марс беспилотный вертолёт Ingenuity, высадил последний на планету. Если аппарат переживёт первую ночь на Марсе, то вскоре совершит первый полёт.

Perseverance приземлился на Марсе в феврале 2021 года. Марсоход был укомплектован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вертолётного типа. Это первый внеземной вертолёт. Беспилотник весит 1,8 килограмма и имеет два соосных винта. Также у Ingenuity есть камера, антенна и солнечные панели. Беспилотник оснащён литий-ионными аккумуляторами. Может взлететь на высоту до 5 метров над поверхностью Марса.

Пока Ingenuity лишь развернули на поверхности планеты. 4 апреля марсоход отпустил беспилотник, и тот мягко упал на грунт с высоты 10 сантиметров.