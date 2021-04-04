Россия позаботится о вакцинации бедных стран

Глобальная система COVAX уже зарезервировала три миллиарда доз и собирается расширить этот портфель. Но какие бы планы не озвучивали в ВОЗ, пока результаты системы не такие амбициозные, как было заявлено. В начале апреля-2021 74 страны — участника получили лишь 33 млн доз.