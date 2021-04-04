Россия позаботится о вакцинации бедных стран

Глобальный механизм по распределению вакцин между богатыми и бедными странами COVAX может поддержать Россия. Сейчас эксперты работают над тем, чтобы «Спутник V» прошёл сертификацию ВОЗ и был включён в портфель COVAX.
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Сама Россия при этом не нуждается в покупке препаратов через механизм. Она может полностью обеспечить своих граждан собственными прививками, рассказал «Известиям» постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Россия поддерживает многосторонние усилия по борьбе с пандемией. Признаем важную роль COVAX как одного из ключевых международных каналов для поставок вакцин, — сказал Гатилов.
Глобальная система COVAX уже зарезервировала три миллиарда доз и собирается расширить этот портфель. Но какие бы планы не озвучивали в ВОЗ, пока результаты системы не такие амбициозные, как было заявлено. В начале апреля-2021 74 страны — участника получили лишь 33 млн доз.
Ранее NEWS.ru писал, что постпред России заявил о том, что всё большее число стран разочаровывается в глобальном механизме распределения вакцин COVAX. Причина кроется в том, что производители не выполняют своих обязательств по поставкам.