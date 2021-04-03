Мумии египетских фараонов перевезли в новый музей

Каире открылся новый Музей египетской цивилизации, в который переместятся экспонаты Египетского музея. Переезд мумий 22 правителей древней страны и других бесценных раритетов, сообщает BBC News, прошел накануне вечером в формате невиданного доселе театрализованного костюмированного шествия под барабанную дробь и восторженные приветствия горожан.

Фото: Виктор Солкин Виктор Солкин

Кстати, на время этой 40-минутной церемонии в столице Египта были отменены строгие антивирусные меры безопасности. А вот мумии перевозили с чрезвычайной осторожностью. Каждую на отдельном автомобиле с мощными амортизаторами.

В числе перевезенных экспонатов особое место занимает мумия фараона Рамзеса II который, вступив на престол в 1279 году до новой эры, правил Египтом в течение 66 лет. За эти годы он сумел не только обеспечить стране сравнительно длительный мирный период, но и привести ее к процветанию.

В "Золотом параде фараонов", как назвали процессию организаторы, "участвовала" и царица Хатшепсут, которая была регентом своего малолетнего сына Тутмоса III (1479-1458 д.н.э.), а потом ее провозгласили царицей. При ней в древнем Египте стремительное развитие получила торговля.

Мумии будут выставлены в новом музее только 18 апреля, им необходимо пройти реставрационные работы.