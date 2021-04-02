В Каире готовятся к торжественному "параду мумий"

Процессия пройдет по улицам Каира в сопровождении колесниц, запряженных лошадьми. Среди мумий, которые перемещают в новый музей, будут останки Рамзеса II, Сети I, Секненра и Тутмоса III, а также цариц Хатшепсут, Меритамун - супруги царя Аменхотепа I, и Яхмес-Нефертари, супруги фараона Яхмоса и одной из самых могущественных женщин в истории древнего Египта.
Министерство древностей пока что не раскрывает подробностей празднества, но обещает, что "процессия вернет зрителей во времена Древнего Египта".
Новый Египетский музей (NMEC) строился последние несколько лет и частично открылся в 2017 году. Он занимает площадь 135 тысяч квадратных метров. В нем, помимо коллекции из Египетского музея на площади Тахрир, также будут размещены экспонаты из Коптского музея, Музея исламского искусства, каирского Дворца-музея Маниал и Королевского музея ювелирных изделий в Александрии.