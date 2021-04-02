В одноразовых масках нашли токсичные химикаты

Материалы, из которых изготавливаются некоторые одноразовые маски для лица, могут представлять опасность для здоровья. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на немецких ученых, в ряде средств индивидуальной защиты обнаружены токсичные химикаты.

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Так, предварительный анализ выявил следы многих соединений, использование которых находится под запретом. В частности, представляющий опасность как для здоровья, так и для окружающей среды формальдегид.

Издание обращает внимание, что производство одноразовых масок для широкой аудитории регулируется не так строго по сравнению с СИЗ медицинского класса.

Газета приводит данные тестов, которые провел директор Гамбургского института окружающей среды профессор Михаэль Браунгар. Он исследовал маски, ношение которых привело к развитию сыпи у некоторых людей, и обнаружил вещества формальдегид, анилин и кобальт.

«Мы вдыхаем химический коктейль, который не исследовали на токсичность или долгосрочное воздействие на здоровье», - пояснил ученый.

В свою очередь, доктор Дитер Зедлак из Аугсбурга нашел не только формальдегид, но и следы фторуглеродов, токсичных для здоровья человека. Ученый признал, что концентрация этих веществ (16 мг/кг) считается безопасной, однако, по мнению ученого, когда такой предмет располагается в нескольких миллиметрах ото рта человека , уровень воздействия со временем переходит предел безопасности.