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Умер один из создателей синих светодиодов Исаму Акасаки

РИА Новости
1 час назад
Японский ученый Исаму Акасаки, получивший в 2014 году Нобелевскую премию по физике за создание нового источника света, синих светодиодов, скончался на 93-м году жизни, передает телеканал NHK.
Умер один из создателей синих светодиодов Исаму Акасаки
Фото: © AP Photo / Janerik Henriksson© AP Photo / Janerik Henriksson
По данным источников, близких к семье ученого, Акасаки тяжело болел с конца прошлого года. Он скончался 1 апреля в одной из больниц японского города Нагоя. Причиной смерти, по предварительным данным, стала пневмония.
Группа японских ученых - Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура – стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2014 год за создание синих светодиодов. В ходе пресс-конференции после объявления о присуждении им премии Акасаки вспоминал, что открытие синих светодиодов считалось задачей, неосуществимой в течение 20-го века и что многие ученые, которые вместе с ним начинали исследования в области светодиодов, бросили изучение, разуверившись в результате.
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