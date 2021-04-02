Умер один из создателей синих светодиодов Исаму Акасаки

Японский ученый Исаму Акасаки, получивший в 2014 году Нобелевскую премию по физике за создание нового источника света, синих светодиодов, скончался на 93-м году жизни, передает телеканал NHK.

По данным источников, близких к семье ученого, Акасаки тяжело болел с конца прошлого года. Он скончался 1 апреля в одной из больниц японского города Нагоя. Причиной смерти, по предварительным данным, стала пневмония.

Группа японских ученых - Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура – стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2014 год за создание синих светодиодов. В ходе пресс-конференции после объявления о присуждении им премии Акасаки вспоминал, что открытие синих светодиодов считалось задачей, неосуществимой в течение 20-го века и что многие ученые, которые вместе с ним начинали исследования в области светодиодов, бросили изучение, разуверившись в результате.